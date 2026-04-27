CASA 2027: Neue Fachmesse für Raumausstattung ergänzt starkes Messeumfeld in Salzburg

„Ein starkes Miteinander, das für alle Beteiligten einen Mehrwert bringt, so kann man den Neustart der CASA beschreiben. Durch die Verbindung der Fachformate küchenwohntrends und möbel austria entsteht ein sehr breites und allumfassendes Produktspektrum für unsere Fachbesucher aus dem Bereich der Raumgestaltung. Ein Ort und ein Datum mit einem breiten Angebot soll für regen Zulauf aus Österreich und den angrenzenden Ländern sorgen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei den Veranstaltungspartnern und Ausstellern, die diesen neuen Weg mit uns einschlagen.“ , so Alexander Kribus, Geschäftsführer der Messezentrum Salzburg GmbH.

Impulse für Räume. Ideen für morgen

Die CASA 2027 konzentriert sich in Halle 1 des Messezentrums Salzburg auf ein klar definiertes, fachlich starkes Spektrum rund um textile und innenraumbezogene Gestaltung. Präsentiert werden unter anderem Haus- und Heimtextilien, Möbel- und Dekostoffe, Bodenbeläge, Wandgestaltung und Farbe sowie Sonnenschutzlösungen. Ergänzt wird das Portfolio durch Angebote aus den Bereichen Schlafen, Zubehör, Technik sowie Dienstleistungen und Services.

Darüber hinaus setzt die CASA bewusst inhaltliche Akzente bei Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit, Licht und Akustik. Damit bildet sie die zentralen Kompetenzfelder moderner Raumgestaltung kompakt, zeitgemäß und marktnah ab – und schafft einen Ort, an dem Trends sichtbar, Materialien erlebbar und neue Geschäftschancen greifbar werden.

Für Fachbesucher entsteht so eine effiziente Plattform für fundierte Sortimentsentscheidungen, den persönlichen Austausch mit Herstellern und Marken sowie einen kompakten Überblick über aktuelle Produkte, Materialien, Innovationen und Markttrends.

Drei Fachmessen. Ein Ticket. Gebündelte Branchenkompetenz

Parallel zur CASA finden im Messezentrum Salzburg auch die Fachmessen küchenwohntrends und möbel austria statt. Gemeinsam entsteht ein starkes Messeumfeld mit hoher thematischer Brandbreite und zusätzlicher Reichweite für alle beteiligten Formate. Die zeitgleiche Durchführung spricht erweiterte Zielgruppen an und schafft wertvolle Synergien für Aussteller und Fachbesucher.

Mit CASA, küchenwohntrends und möbel austria kommen im Messezentrum Salzburg drei eigenständige Fachmessen zusammen, die sich inhaltlich ergänzen und gemeinsam ein starkes Messeerlebnis schaffen. Das neue Format vereint drei klar positionierte Veranstaltungen unter einem Dach – mit nur einem Ticket für alle Bereiche.



So entsteht in Salzburg ein Branchentreffpunkt, der die gesamte Wertschöpfungskette des Wohnens abbildet: kompakt, hochwertig und inspirierend. Für Fachbesucher bedeutet das: gebündelte Kompetenz, kurze Wege, maximale Marktübersicht und neue Impulse für die Zukunft des Wohnens.

„Mit der CASA erweitern wir das Messeangebot im Messezentrum Salzburg gezielt um den Bereich Raumausstattung und schaffen eine eigenständige Plattform mit klarem Fokus. In Kombination mit den parallel stattfindenden Fachmessen entsteht für Aussteller und Fachbesucher ein besonders attraktives Umfeld mit zusätzlichen Kontaktpunkten entlang der gesamten Einrichtungskette.“, so Andreas Ott, Director Exhibitions.

Auch von Seiten der küchenwohntrends und der möbel austria wird die Zusammenarbeit als starkes Signal gewertet:

„Gerade in einem Markt, der Orientierung und neue Wachstumsansätze braucht, sind persönliche Begegnungen und echte Produkt- und Materialerlebnisse entscheidend. Der Dreiklang aus Küche, Einrichten und Wohnumfeld setzt starke Impulse – von Innovationen bis zu konkreter Geschäftsanbahnung. “, so Christopher Boss, Geschäftsführer der trendfairs GmbH.

„Salzburg wird 2027 zum zentralen Treffpunkt für alle, die Wohnen, Küche und Interior aktiv weiterentwickeln wollen. Das Zusammenspiel der drei Fachmessen ist ein starkes Bekenntnis zur Ganzheitlichkeit der Innenarchitektur und macht die Präsenz für Aussteller und den Messebesuch für das Fachpublikum noch attraktiver.“ , so Erich Gaffal, Manager des Building Innovation Cluster, OÖ Standortagentur Business Upper Austria.

Wichtige Details auf einen Blick:

Datum: 28. bis 30. April 2027

Ort: Messezentrum Salzburg | Halle 1

Öffnungszeiten: täglich 09:00 – 18:00 Uhr

Parallel: küchenwohntrends und möbel austria

Mehr Informationen finden Sie unter www.casa-messe.at

Quelle: MZS