Falmec Produktneuheiten zur EuroCucina FTK 2026 | Mimesis: Lüftung in vollendeter Harmonie mit dem Raum

Erstmals präsentiert werden die Kochsysteme Brera Slim, Eclipse und Icon in edlem Champagner, Grau und Schwarz aus extrem kratzfestem Glas in Ultra-matt. Die neue Brera Slim arbeitet mit Motor unter dem Gerät noch leiser und ist einfacher zu montieren. Bei Eclipse öffnet die mittig positionierte Klappe automatisch. Als preislich günstigstes Einstiegsmodell erscheint Icon mit festem oder farbigem Gitter.

Ultra-mattes Glas und innovative Technologien für die moderne Küche

Mit ultra-mattem Glas präsentiert Falmec eine Materiallösung, die anspruchsvolle Ästhetik mit hoher Alltagstauglichkeit verbindet. Die besonders matte Oberfläche gibt Farbton und Struktur edler Materialien authentisch wieder und wurde gezielt für moderne Küchenkonzepte entwickelt. Exklusive Farbwelten sowie individuelle grafische Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen ein hohes Maß an Personalisierung. Gleichzeitig überzeugt das Material durch Kratzfestigkeit, Langlebigkeit und ein pflegeleichtes Finish.

Falmec ELLE NRS NO-DROP

Effiziente Lösungen für ein besseres Raumklima

Ergänzt wird der Designanspruch durch technische Innovationen, die den Küchenalltag spürbar verbessern. So verhindert das No-Drop-System die Bildung von Kondenswasser, das beim Kochen durch aufsteigende Dämpfe entsteht – ein Phänomen, das insbesondere bei Induktionskochfeldern häufig auftritt. Spezielle Kreuzschlitzfilter kondensieren den Dampf gezielt und leiten die Feuchtigkeit in einen integrierten Auffangbehälter. Das Ergebnis ist eine trockene und hygienische Küchenumgebung.

Falmec BRERA Slim

Intuitive Bedienung für mehr Komfort im Alltag

Für zusätzlichen Bedienkomfort sorgt das Dialog-System zur direkten Steuerung der Dunstabzugshaube über das Kochfeld. Über eine integrierte Touch-Bedienung und eine kabellose Funkverbindung lassen sich sämtliche Funktionen intuitiv regulieren – ohne den Kochprozess zu unterbrechen oder den Blick vom Geschehen abzuwenden. Separate Empfangsmodule in der Haube sind dabei nicht erforderlich.

Saubere Luft durch innovative Technologie

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Luftqualität: Dunstabzugshauben mit E.ion-System reinigen die Raumluft aktiv. Durch bipolar gesteuerte Ionisation werden Ionen freigesetzt, die natürlichen atmosphärischen Prozessen nachempfunden sind. Auf diese Weise werden Gerüche sowie Schadstoffe wie Bakterien, Pollen und Staub effektiv neutralisiert, was zu einem spürbar verbesserten Raumklima beiträgt.

Falmec Eclipse Grigio

Mehr Ruhe für ein besseres Wohngefühl

Abgerundet wird das Konzept durch einen hohen akustischen Komfort. Die gezielte Reduzierung von Geräuschen und Nachhall schafft eine ruhige, harmonische Atmosphäre und steigert damit die Lebensqualität im zunehmend als Wohnraum verstandenen Küchenbereich.

Falmec POLAR LIGHT EVO

Weitere Informationen finden Sie unter www.falmec.de

Quelle: falmec