Kind + Jugend 2026 im Überblick: Welche Chancen sich jetzt für Aussteller bieten

Als internationale Leitmesse für Baby- und Kleinkindausstattung bringt sie auch 2026 Hersteller und Marken mit dem Fachhandel aus aller Welt zusammen und schafft den idealen Rahmen für relevantes Business, Austausch und die Präsentation von Produktneuheiten und -weiterentwicklungen. Unter dem Leitthema „Growing with AI – New opportunities for the baby & toddler products industry“ rückt sie in diesem Jahr zudem die Chancen und den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Branche in den Fokus.

Treffpunkt der internationalen Branche

Die Kind + Jugend bildet in sieben Themenwelten die gesamte Bandbreite der hochwertigen Baby- und Kleinkindausstattung ab und gilt als die zentrale Plattform für Marktüberblick, Sortimentsplanung und Ordergeschäft. Der direkte Vergleich von verschiedenen Herstellern und der persönliche Dialog vor Ort ermöglichen dem internationalen Handel und Einkauf effiziente Abstimmungsprozesse und fundierte Geschäftsentscheidungen. Mit ergänzenden Formaten und Sonderflächen wie dem Trend Space, dem Innovation Award und dem New Product Trail setzt die Kind + Jugend gezielt Impulse und rückt aktuelle Markttrends und Entwicklungen der Branche in den Fokus.

Zur kommenden Ausgabe werden aktuell rund 800 Aussteller aus 50 Ländern erwartet. Somit sind bereits über 80 Prozent der Ausstellungsfläche belegt. Schon frühzeitig haben sowohl zahlreiche Marktführer als auch wachstumsstarke Anbieter ihre Teilnahme bestätigt. Darunter 4Kraft, Artsana, AXKID, Baby Trend, BabyBjörn, Britax Römer, CTP Innovations, CYBEX, Delta Children, Done by Deer, FOPPA PEDRETTI, Hartan, hauck, Ideo, Julius Zöllner, Kids2, Kika Group, Lässig, Little Dutch, Nûby, Joie/Nuna, Peg Perego, roba Baumann, Skip Hop, Smits Assen, Thule, Träumeland und UPPAbaby.

„Die Kind + Jugend ist für die internationale Baby- und Kleinkindausstattungsbranche ein fester Termin im internationalen Messekalender. Sie bringt Angebot und Nachfrage zusammen und macht Innovationen und Trends frühzeitig sichtbar. Die hohe Beteiligung namhafter Unternehmen und die frühe Flächenbelegung zeigen, welche Relevanz die Kind + Jugend im globalen Marktumfeld weiterhin hat und wie wichtig persönlicher Austausch und die Präsentation von Produkten vor Ort bleiben“, so Jörg Schmale, Director der Kind + Jugend.

Innovation Award: Bewerbungsphase gestartet

Ein fester Bestandteil der Kind + Jugend ist der Innovation Award, dessen Bewerbungsphase in der vergangenen Woche gestartet ist. Angemeldete Aussteller können ihre Produktneuheiten noch bis zum 27. Juni 2026 über die Website der Kind + Jugend einreichen.

Der Innovation Award zählt zu den etablierten Branchenpreisen, genießt hohes Ansehen bei Fachpublikum und Handel und gilt als wichtiger Indikator für zukunftsweisende Produktentwicklungen. Die Bewertung durch eine internationale, unabhängige Fachjury und die Vergabe erfolgen in den sieben Kategorien „Moving & Travelling”, „Furniture & Facility”, „Home Textiles & Decoration”, „Maternity & Kids Fashion”, „Toys & Education”, „Safety & Monitoring” sowie „Mom & Kids Care”. Ergänzt wird der Wettbewerb durch die Zusatzauszeichnung „Midwives’ Choice“, die in Zusammenarbeit mit hebammen-testen.de von einer Hebammenjury vergeben wird.

New Product Trail rückt Neuheiten in den Fokus

Mit dem New Product Trail bietet die Kind + Jugend Ausstellern eine weitere Möglichkeit, ihre wichtigsten Produktneuheiten über den eigenen Messestand hinaus sichtbar zu machen. Die Sonderfläche in Halle 10.2 bündelt ausgewählte Produkte und verschafft Fachbesuchenden einen kompakten Überblick über aktuelle Entwicklungen. Als aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierung an zentraler Stelle zählt das Format zu den stark frequentierten Bereichen der Messe. Für Aussteller ergeben sich so zusätzliche Kontaktpunkte sowie eine erhöhte Wahrnehmung ihrer Neuheiten im internationalen Umfeld.

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden interessierte Aussteller hier.

Marktzugang für junge Unternehmen

Neben führenden Herstellern und Marken richtet sich die Kind + Jugend jedes Jahr auch an Start-ups und junge Unternehmen. Mit der regelmäßig ausgebuchten Start-up Area sowie dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) geförderten Young Innovators-Programm stehen zwei bewährte Formate zur Verfügung, die eine Teilnahme unter attraktiven Rahmenbedingungen ermöglichen.

Beide Sonderflächen bieten Nachwuchsunternehmen die Chance, Produkte einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren und frühzeitig Kontakte zum Handel zu knüpfen. Dadurch eröffnet sich ihnen ein direkter Zugang zu relevanten Märkten und Netzwerken.



Weitere Informationen zu diesen und weiteren Beteiligungsmöglichkeiten, etwa dem EASY Entry-Paket, finden interessierte Unternehmen ebenfalls auf der offiziellen Website der Kind + Jugend.

Nähere Informationen zur Kind+ Jugend finden Sie unter www.kindundjugend.de

Quelle: Koelnmesse