DANKÜCHEN investiert in Gallneukirchen: Bekenntnis zum Produktionsstandort Oberösterreich

Dank der anhaltend starken Nachfrage rechnet das dynamische Unternehmen auch im neuen Jahr 2026 mit einer guten Auslastung. Denn die heimische Nummer 1 ist auch in Slowenien und in Kroatien Marktführer und baut seine Marktpräsenz über die Landesgrenzen hinaus zudem in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Serbien, Italien und Deutschland kontinuierlich weiter aus. Aus dieser Position der Stärke tätigt DANKÜCHEN laufend Investitionen, um Fertigungskapazitäten zu sichern und Küchenherstellung auf höchstem Qualitätsniveau zu garantieren. Aktuell liegt ein besonderer Fokus auf dem Standort Gallneukirchen, wo rund 220 Mitarbeitende beschäftigt sind. Der Erwerb eines zusätzlichen, angrenzenden Grundstücks sorgt für neue Möglichkeiten beim Ausbau der Produktionsstätte, die nun insgesamt über 30.000 m2 umfasst. Der gesamte Bürobereich wurde bereits renoviert und am Gebäude außen eine moderne Fassade angebracht. Weiters wird kontinuierlich in den Maschinenbestand investiert, aktuell mit einem neuen Fräs- und Bohrzentrum für die Holzbearbeitung. Zusätzlich wurde im Frontenwerk in der Produktionsstätte Linz-Nebingerstraße eine neue Kantenleimmaschine aufgestellt und Anfang Jänner in Betrieb genommen. Diese Neuerungen sind Teil des umfassenden Investitionsprogramms, im Rahmen dessen seitens DANKÜCHEN 2026 bis 2028 ein mittlerer Millionenbetrag in die einzelnen Standorte fließt.

Der Standort Gallneukirchen/Foto Taras Panchuk

Bei DANKÜCHEN ist man stolz darauf, dass die Herstellung der Produkte sowohl die heimische Wertschöpfung und den Wirtschaftsstandort stärkt. Das sichert auch wertvolle Arbeitsplätze. Die Geschäftsführung ist überzeugt davon, dass sich das Unternehmen auch in den nächsten Jahren erfolgreich weiterentwickelt. Zur nachhaltigen Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs setzt die Nummer 1 auf die Weiterführung des konsequenten Wachstumskurses, an dem speziell auch die über 200 DANKÜCHEN Exklusivstudios maßgeblichen Anteil haben.

Jüngste strategische Weichenstellung ist die Einführung unserer völlig neuen Küchen-Einstieglinie DAN FIRST im äußerst leistbaren Preissegment. Damit bietet DANKÜCHEN jetzt für jede Lebensphase und alle Wohnsituationen die passende Küche.

„Mit den Küchenpaketen der neu konzipierten Serie DAN FIRST ermöglichen wir den preiswerten Einstieg in die Premiumwelt von DANKÜCHEN, z.B. für junge Menschen, die gerade ihre erste eigene Wohnung mit einer Küche ausstatten. Durch die günstige Küchen-Auswahl inklusive Geräte und Zubehör profitieren die Kundinnen und Kunden von DANKÜCHEN-Qualität zum Sonderpreis. Auch das Schnelllieferservice mit Lieferzeiten von nur 3 Wochen ist ein großes Plus, denn die nachhaltige Herstellung „Made in Austria“ garantiert kurze Transportwege.“ , erklärt Ewald Marschallinger, Geschäftsführer von DANKÜCHEN.

Hergestellt wird DAN FIRST, wie alle Küchen von DAN in Oberösterreich, und das sorgt für eine zusätzliche Auslastung der Produktion. Dank des Ausbaus des Standorts Gallneukirchen verfügt DANKÜCHEN über ausreichend Kapazitäten, um die Nachfrage bedienen zu können. Mit der Umsetzung des von 2026 bis 2028 geplanten Investitionsprogramms fließt zudem ein mittlerer Millionenbetrag in die Produktionsstätten, damit diese fit für die Zukunft bleiben.

Neue Jobs durch hohe Auslastung. Erstmals bildet DANKÜCHEN 2026 auch Lehrlinge aus

Die positive Entwicklung bei DANKÜCHEN bringt auch gute Nachrichten für den Arbeitsmarkt in Oberösterreich. Für das Jahr 2026 bietet das Unternehmen eine Reihe von Arbeitsplätzen, denn in vielen Bereichen – von der Planung über die Montage bis zum Kundendienst – werden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht:

In den internen Bereichen bzw. direkt bei DANKÜCHEN sind aktuell rund 15 Stellen offen, u.a. sind Schlüsselkräfte pensionsbedingt nachzubesetzen.

Lehrlinge werden für den Ausbildungsstart im September 2026 gesucht, denn DANKÜCHEN nimmt heuer erstmals Lehrlinge für die Berufe Holztechniker:in, Bürokaufmann/-frau und Betriebslogistikkaufmann/-frau auf

In den Bereichen Planung und Verkauf in den DANKÜCHEN Exklusivstudios in ganz Österreich werden aktuell rund 50 Planer:innen mit Fokus auf Innenarchitektur und Einrichtungsplanung, sowie Küchenverkäufer:innen gesucht.

Luftaufnahme vom Standort Gallneukirchen/Foto Taras Panchuk

Stellenangebote und weitere Informationen sind auf karriere.dan.at zusammengefasst, zu besetzende Positionen werden laufend aktualisiert. Bewerbungen sind über das praktische Online-Tool möglich, Initiativbewerbungen sind jederzeit willkommen.

Weitere Informationen: www.dan.at

Quelle:DANKÜCHEN