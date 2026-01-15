Spot on Back of House: Neue Sonderschau zur Ambiente nimmt die Profiküche in den Fokus

Die neue Sonderschau Spot on Back of House in der Galleria 0 macht sichtbar, was oft unsichtbar bleibt: durchdachte Tools, clevere Abläufe und echte Gamechanger für Tempo, Präzision und reibungslose Abläufe im Team. Sie richtet sich gezielt an Entscheider*innen aus Hotellerie, Gastronomie und dem internationalen Projektgeschäft, die sich für hochfunktionale und langlebige Produktlösungen interessieren. Mit dabei sind internationale Anbieter aus dem professionellen Gastronomiesegment, die auf Ausstattung und Prozesse hinter den Kulissen spezialisiert sind, wie APS Assheuer + Pott aus Deutschland, Cancan Meyve Presleri aus der Türkei, Lacor Menaje Profesional aus Spanien und R.G.V. aus Italien.

Darüber hinaus präsentieren sich weitere spezialisierte Hersteller, die Lösungen für die Küchenlogistik, Vorbereitung und Ausgabe in Großküchen, Hotels und gastronomischen Betrieben entwickeln – darunter Bora Plastik und Korkmaz (Türkei), Montini Guerino und Mori 2A (Italien), Roller Grill International (Frankreich), Schneider (Deutschland) und Vollrath Pujadas (Spanien).

Die präsentierten HoReCa-Produkte stehen für kompromisslose Qualität im täglichen Einsatz – dort, wo Effizienz hinter den Kulissen zählt. Bild links: Mori 2A, Bild rechts: Vollrath Pujadas

„Mit Spot on Back of House greifen wir gezielt ein Wachstumsthema auf – und zeigen, wie sehr sich die Ambiente zur zentralen Business-Plattform für das internationale Gastgewerbe weiterentwickelt hat“, erklärt Thomas Kastl, Leiter der Ambiente Dining.

Nächste Messetermine:

Die nächsten Konsumgütermessen finden erneut Anfang Februar zeitgleich auf dem Frankfurter Messegelände statt.

Ambiente/Christmasworld: 06. bis 10. Februar 2026

Creativeworld: 06. bis 09. Februar 2026

Weitere Informationen finden Sie unter www.ambiente.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt