Sonae Arauco auf der Euroshop 2026

Matching our nature – unter diesem Leitgedanken steht die aktuelle Innovus Kollektion und kaum ein Motto passt besser zum Erlebnis Ladenbau. Auf der EuroShop 2026 in Düsseldorf präsentiert Innovus in Halle 11, Stand D56-3 (dlv – Deutscher Ladenbau Verband) Lösungen, die optimal auf moderne, dynamische Lifestyle-Umgebungen abgestimmt sind. Gezeigt werden unter anderem die komplette aktuelle Kollektion, die Innovus Neuzugänge NEW 2025 sowie die vielseitigen Anwendungen von Innovus Coloured MDF und weitere MDF-Sonderausführungen.

Die neuesten, designstarken Dekorhighlights geben dem Ladenbau von morgen frische Impulse und bieten ein breites Spektrum für individuelle, markenorientierte Innenausbaukonzepte. Ergänzt wird dies durch Innovus Coloured MDF, das auch als Dekorative Platte (DP) beschichtet verfügbar ist und damit besonders kreative Gestaltungen ermöglicht.

Innovus zeigt sich dabei als sehr vielfältige und flexible Lösung, denn das Sortiment umfasst nicht nur Dekorative Platten, sondern auch Schichtstoffe sowie Verbundelemente. Zusätzlich lassen sich mit Innovus Ultra Impact selbst hohe Anforderungen an Stoßfestigkeit und Widerstandsfähigkeit zuverlässig erfüllen. Funktionale Eigenschaften – darunter feuerhemmende Platten für erhöhte Sicherheitsanforderungen – runden das Portfolio ab und machen Innovus zu einer zukunftsorientierten Wahl für den modernen Retail-Ausbau.

Auf der EuroShop erleben die Besucherinnen und Besucher Materialien, die natürliche Anmutung, Designvielfalt, regionale Verbundenheit und gelebte Nachhaltigkeit vereinen, und entdecken, wie ressourcenschonender und richtungsweisender Ladenbau mit Innovus gestaltet werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaearauco.com/de

Quelle: © Sonae Arauco