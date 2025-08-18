Das Recht auf Reparatur – Web-Talk mit Wertgarantie und BVT

Welche Folgen hat das Recht auf Reparatur für Industrie und Handel? Welche Anforderungen kommen auf sie zu? Wo liegen Chancen, aber auch Herausforderungen und welche „Nebenwirkungen“ erwartet die Branche? Und wie werden sich Verbraucher verhalten? Diese und weitere Fragen stehen im Fokus des virtuellen Expertengesprächs des ECC KÖLN, einer Tochtermarke des IFH Köln.

Der kostenfreie Talk findet am Dienstag, 26. August, um 11 Uhr statt.

Weitere Informationen sowie die Anmeldung zu dem kostenfreien Talk gibt es unter

https://www.ifhkoeln.de/ecc-koeln/ecc-events/ecc-web-talks/.

