„Es bleibt alles anders“ – neue Struktur stärkt die Branchenplattform TRENDS UP WEST

Aussteller und Besucher schätzen sie für ihren außergewöhnlichen Gemeinschaftsgedanken und als Plattform, die jenseits klassischer Branchenmessen von Düsseldorf aus regelmäßig frische Impulse setzt. Nun geht es darum, die TRENDS UP WEST mit einem neuen Set-up auf die nächste Stufe zu heben.



Die drei Initiatoren Willo Blome (Blomus), Florian Burghard (Sompex) und Marco Hübecker (Fleur Ami) haben die PeopleMe GmbH aus Hamburg als neuen Veranstalter eingesetzt. Die neue Struktur stellt keine Ablösung dar, sondern ist ein konsequenter Schritt, um die bestehende Organisation gezielt weiterzuentwickeln und noch stärker zu professionalisieren. Die PeopleMe GmbH wird von den erfahrenen Veranstaltungsexperten Christoph Rénevier und Kai Klemm geleitet, die aus ihrer gemeinsamen Zeit bei der Fleet Events GmbH über umfassende Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung unterschiedlichster Eventformate verfügen.



Um die TRENDS UP WEST wird sich Kai Klemm in operativer Verantwortung gemeinsam mit Projektleiter Christian Kasch kümmern, der das Event in den vergangenen zwei Jahren bereits mit Energie und Leidenschaft vorangebracht hat. Zusammen mit ihrem Team verfolgen die beiden jetzt das Ziel, die TRENDS UP WEST organisatorisch, strategisch und insbesondere kommunikativ noch wirkungsvoller aufzustellen. Dies soll sich schon in der Ausgabe 2026 in einer spürbar höheren Aufmerksamkeit bemerkbar machen. Die Voraussetzungen dafür sind gut: Bisher haben sich knapp 200 Unternehmen für die vom 27. bis 29. Juni laufende Interior und Lifestyle Show angemeldet – zuletzt Top-Marken wie AM-Design, Sigikid, Wenko-Wenselaar, Brand Master, Laux, Engels Kerzen, FH Lighting sowie die Handelsagentur Neumann mit Brands wie Donkey Products, Novoform oder Kiss my Kitchen.



„Ich habe selten so eine starke Community in einer Veranstaltung erlebt, die gemeinsam wirklich etwas bewegen will. Nun geht es darum, kurzfristig die TRENDS UP WEST über mehr Aufmerksamkeit zu stärken und langfristig den Community-Gedanken als Impulsgeber weiter zu vertiefen“, freut sich Kai Klemm auf die neue Aufgabe. Christian Kasch fügt hinzu: „Es ist ein richtiger und wichtiger Schritt, das Aufgaben¬spektrum rund um die TRENDS UP WEST auf mehreren Schultern zu verteilen, um dem vollen Potenzial gerecht zu werden, das in dem Format steckt.“



Die inhaltliche Ausrichtung bleibt weiterhin fest in den Händen des bewährten Veranstalter-Trios. Als Gastgeber der Veranstaltung bleiben sie ihrer Ursprungsidee treu: Die TRENDS UP WEST ist und bleibt eine Plattform aus der Branche für die Branche. Dieses Selbstverständnis bildet das Fundament für eine starke Community aus Ausstellern, Händlern und Partnern – mit dem gemeinsamen Ziel, die Handelslandschaft mit einem einzigartigen Angebot aus allen Bereichen der Konsumgüterbranche in der spektakulären Architektur des Areal Böhler in Düsseldorf immer wieder neu zu inspirieren und zu beleben.



Die Organisatoren der Trends-up-west: Marco-Huebecker, Christian Kasch, Willo Blome

„Es ist ein gutes Gefühl, dass wir eine Konstellation gefunden haben, mit der die TRENDS UP WEST jetzt erwachsen werden kann. Wir werden alle daran arbeiten, die TRENDS UP WEST zu einer Plattform auszubauen, die noch mehr Menschen aus unserer Branche bewegt“, sagt Willo Blome stellvertretend für das Initiatoren-Trio.



Die bisherigen sieben Veranstaltungen haben bewiesen, dass die TRENDS UP WEST nicht nur geschätzt, sondern auch gebraucht wird. Das neu zusammengesetzte Team trägt nun Sorge dafür, dass die Veranstaltung mit einer ausgefeilteren Struktur, einer noch zielgruppengerechteren Kommunikation und zusätzlichen Services auf Veranstalterseite gezielt weiterentwickelt wird. So profitiert die wachsende TRENDS UP WEST-Community von einem professionellen Set-up, das den gewachsenen Charakter der Veranstaltung bewahrt und sie gleichzeitig zukunftsfähig aufstellt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.trendsupwest.com

Quelle: Home.Made.Storys