KI, Start-ups, Forschung: Techtextil und Texprocess bringen Akteure der Textilindustrie zusamme

Mit dem internationalen Campus & Research Areal, einer hohen Teilnahme an Start-ups und neuesten KI-Anwendungen für textile Verarbeitungsprozesse zeigen beide Messen aktuelle Entwicklungen in der Textilindustrie. Dabei führen sie Innovation, Forschung und Anwendung zusammen und ermöglichen neue Partnerschaften entlang der textilen Wertschöpfungskette.

Hochschulen, Forschungsinstitute und Start-ups präsentieren auf der Techtextil und der Texprocess ihre Visionen für die globale Textilindustrie – von neuen Materialien über intelligente Design-Tools bis hin zu automatisierten Produktionsketten. „Techtextil und Texprocess verbinden globale Forschung, Textil- und Anwenderindustrien. Dadurch wachsen neue Ideen und Kooperationen, die Innovationen schneller marktfähig machen“, sagt Sabine Scharrer, Director Brand Management Technical Textiles & Textile Processing, Messe Frankfurt.

Campus & Research: Globaler Treffpunkt für textile Forschung



Der Bereich Campus & Research wächst weiter und ist 2026 noch internationaler: Rund 40 Forschungsinstitute und Universitäten aus Europa, Asien, Afrika und Südamerika teilen hier ihre aktuellen Ergebnisse mit der Textilbranche. Mit dabei sind unter anderem die Saxion University of Applied Sciences (Niederlande), das InnoFiber Research Lab der Universidade do Minho (Portugal), IMS Bauhaus Latino América (Uruguay), das Higher Institute of Technological Studies of Ksar Helal (Tunesien) sowie die TU Dresden. Das TFI – Institut für Boden- und Raumsysteme an der RWTH Aachen präsentiert in einer Sonderschau, wie ein textilbasiertes Blindenleitsystem Barrierefreiheit für Innenräume ermöglicht. Die Forschungseinrichtungen und Universitäten sind über ein spezielles Signet am Messestand sowie in der Online-Ausstellersuche für Besucher*innen gekennzeichnet.

Start-ups weisen den Weg für die Textilbranche



Rund 20 Start-ups präsentieren auf dem Messegelände ihre Ideen und Technologien. Auf der Techtextil stellen zahlreiche Newcomer innovative Ansätze für Fasern und Garne vor: Das Schweizer Unternehmen Climatex zeigt kreislauffähige Textiltechnologien und vollständig recyclebare Produkte, während qCella (Schweiz) mit einer Zellulosefaser-Innovation und hauchdünner Oberflächenheizungstechnologie überzeugt. R.O.A.M Systems (USA) stellt zudem eine neuartige Vliesstoffherstellung mittels additiver Faserplatzierung vor. Auf der Texprocess präsentiert das Laboratory for Artificial Intelligence in Design (AiDLab, Hongkong) eine KI-gestützte Textilinspektionstechnologie für eine automatisierte Textilfehlererkennung und Qualitätskontrolle in Echtzeit. Das bulgarische Start-up Prodactive Solutions stellt unter anderem eine KI-gestützte SaaS-Plattform zur Produktionssteuerung in der Bekleidungsindustrie vor. Diese und weitere Start-ups sind über ein Signet an ihren Messeständen sowie in der Online-Ausstellersuche schnell auffindbar.

KI-Neuheiten live erleben

KI ist auf der Techtextil und Texprocess erlebbare Praxis: Besucher*innen können am Stand von Style 3D/Assyst mit zwei Robotern interagieren. Das Unternehmen zeigt, wie sich eine Trainingssoftware für den Umgang in komplexen Prozessen für die Bekleidungsproduktion einsetzen lässt. Der italienische Aussteller Willy Italiana präsentiert eine Checklabel-Maschine zur Qualitätsprüfung von Bändern und Etiketten mittels selbstlernender KI. Der spanische Aussteller Picvisa Machine Vision Systems demonstriert, wie KI-gestützte optische Sortiersysteme zur Identifikation und Trennung von Textilien nach Material oder Farbe Recyclingprozesse unterstützen können. Aussteller und Vorträge rund um das Thema KI können über das Signet „Texpertise Focus AI“ gezielt gefunden werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.techtextil.messefrankfurt.com und unter www.texprocess.messefrankfurt.com

Quelle: Messe Frankfurt