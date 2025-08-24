Küchenmeile 2025: MHK Group zeigt sich als Möglichmacher für den Fachhandel – mit Innovationen, Konzepten und Dialogformaten

Als starke Marken stehen unter anderem das Franchisekonzept REDDY Küchen sowie die Handelsmarke musterhaus küchen im Fokus. Letztere stellt ihre neue Produktmarke „musterhaus küchen“ vor. Mit diesem konsequenten Schritt auf der Markenreise erfüllt sie die Erwartungen von Kunden, Handelspartnern und Herstellern. Außerdem erhalten die Fachbesucherinnen und Fachbesucher Einblicke in die strategische Weiterentwicklung der Markenwelt von YCON und in die damit verbundenen Wachstumschancen. Das neue Franchisemodell ist gezielt auf die Bedürfnisse einer jüngeren, urbanen Zielgruppe ausgerichtet.

Auch die MHK Systempartner, die sich im Roggenhaus präsentieren, sind mit starken Innovationen vertreten: CARAT stellt mit CARAT one und der neuen Version von CARAT emotion zwei digitale Lösungen vor, die cloudbasierte Prozesse und realistische Küchenplanung vorantreiben. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der KI-gestützten Lichtplanung, die erstmals als marktreifes Feature präsentiert wird und neue Maßstäbe in der Verbindung von Technologie und Kundenerlebnis setzt. Die GARANTIEDATENBANK präsentiert mit BASIC, FLEX und FLEXPRO flexible Garantieprodukte, die Sicherheit und Vertrauen beim Küchenkauf stärken. Über Finanzierungslösungen, die Liquidität sichern und Investitionen ermöglichen, informiert die CRONBANK transparent und praxisnah.

„Die Herbstmesse ist für uns nicht nur eine Bühne für Innovationen, sondern auch ein Ort des persönlichen Austauschs“ , betont MHK CEO Volker Klodwig. „Wir laden unsere Gäste auf Gut Böckel herzlich ein, mit uns über neue Perspektiven für Zusammenarbeit und Wachstum zu sprechen, die den Handel nachhaltig stärken.“

Strategischer Austausch beim MHK Branchenabend

Ein besonderes Highlight im Rahmen der Messe ist der MHK Branchenabend, der am 22. September im Museum Marta Herford stattfindet. Die traditionsreiche Veranstaltung bringt Entscheider aus Industrie, Handel und Medien zusammen und bietet Raum für fundierte Impulse und einen zukunftsgerichteten Dialog. Mit Keynotes von Prof. Marcel Fratzscher (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin) und Dr. Lars Bopf (nobilia) stehen wirtschaftliche und unternehmerische Perspektiven im Mittelpunkt – von makroökonomischen Entwicklungen bis hin zu konkreten Strategien für nachhaltiges Wachstum.

Weitere Informationen gibt es unter www.mhk.de

Qulle: MHK