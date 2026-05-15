KüchenTreff Werbeflatrate 3.0: Zusammengeführtes System überzeugt im Markt

Die Werbeflatrate 3.0 von KüchenTreff wird von den Händlern stark angenommen – und liefert bereits nach kurzer Zeit messbare Ergebnisse. Mit der Lösung reagiert der Verband auf die steigenden Anforderungen im Marketing und macht KI für seine Händler konkret nutzbar. Der entscheidende Hebel: Zwei bisher getrennte Angebote, die klassische Werbeflatrate und „Werben mit KI“, wurden zu einem integrierten System zusammengeführt. Das reduziert Komplexität und erhöht die Wirksamkeit der Maßnahmen. „Viele Händler wussten vorher nicht, welche Lösung besser zu ihnen passt. Jetzt haben wir alles in einem Produkt gebündelt und genau das wird stark nachgefragt“, so Tim Schaffrinna, Leiter Online-Marketing bei KüchenTreff.

Mehr Leistung bei weniger Aufwand

Für die angeschlossenen Küchenstudios bedeutet das vor allem eine spürbare Entlastung im Alltag. Die KI übernimmt die Planung, Aussteuerung und Optimierung der Kampagnen und spielt diese automatisch in den passenden Kanälen aus. Gleichzeitig behalten die Händler jederzeit die volle Kontrolle, da alle Ergebnisse transparent einsehbar und steuerbar sind.

Ein entscheidender Vorteil liegt in der Kombination aus Technologie und Service: KüchenTreff unterstützt nicht nur bei der Kampagnenausspielung, sondern übernimmt als zusätzlichen Servicebaustein mit integriertem Telefonmarketing auch die Vorqualifizierung von Anfragen. Aus Kontakten werden so konkrete Termine, ohne zusätzlichen Aufwand im Studio.

Starke Zahlen belegen den Erfolg

Die hohe Akzeptanz im Netzwerk zeigt sich klar in den aktuellen Zahlen: Im 1. Quartal 2026 nutzten 55 Händler die KI-gestützte Werbeplanung und setzten 180 Kampagnen um. Im 2. Quartal stieg die Zahl auf 69 Mitglieder mit über 220 Kampagnen. Die Kampagnen laufen dabei kanalübergreifend und werden individuell auf das jeweilige Vertriebsgebiet zugeschnitten. Von Google über Social Media bis hin zu Displayformaten und TV wird genau dort geworben, wo potenzielle Kunden erreicht werden können. Und das mit messbarem Ergebnis: Der VK-Umsatz aus den eingegangenen Leads konnte im 1. Quartal 2026 um 180 % im Vergleich zum Vorjahresquartal gesteigert werden.

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die enge Einbindung der Industriepartner. Sie stellen Kampagneninhalte bereit, die von der KI gezielt eingesetzt werden. So profitieren Händler von professionellen Werbemitteln und einer hohen Relevanz in der Ansprache, ohne selbst Inhalte erstellen zu müssen. Die quartalsweise Buchung sorgt zusätzlich für Planungssicherheit und klare Auswertbarkeit der Maßnahmen. Händler können ihre Marketingaktivitäten gezielt steuern und kontinuierlich optimieren.

Teil eines ganzheitlichen Ansatzes

Die Werbeflatrate 3.0 ist dabei Teil einer größeren Strategie. KüchenTreff versteht sich zunehmend als Impulsgeber für moderne Vertriebs- und Marketingstrukturen im Küchenhandel. Ergänzend zur Werbelösung wird auch das Schulungsangebot im KüchenTreff Campus kontinuierlich ausgebaut, etwa mit KI-Workshops, Copilot-Schulungen sowie Verkaufs- und Social-Media-Trainings.

Damit schafft der Verband ein Gesamtpaket aus Technologie, Know-how und konkreter Unterstützung im Tagesgeschäft. Klar wird: KüchenTreff positioniert sich nicht nur als Einkaufsverband, sondern als aktiver Partner für Wachstum, Effizienz und Zukunftsfähigkeit im Küchenhandel.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.erfolgreich-mit-kuechentreff.at

Quelle: KüchenTreff