Miele Brand Kampagne „Einmal Miele, immer Miele.“ – Nova Edition

Miele schreibt seine Erfolgsstory weiter fort – mit den Spitzenmodellen einer komplett neu konzipierten Generation Waschmaschinen und Trocknern

Daraus entstand die Idee zur Kampagne „Einmal Miele, immer Miele“. Sie basiert auf der Überzeugung, dass sich nichts Vergleichbares finden lässt, sobald Kunden die Qualität und Zuverlässigkeit sowie das intuitive Produkterlebnis erfahren haben, für die der weltweit führende Anbieter von Premiumgeräten für Haushalt und Gewerbe steht. Die Kampagne besticht durch emotionale und fesselnde Bilder auf Marken- und Produktebene.

Nach dem bisherigen Küchenschwerpunkt startet Miele jetzt die Kampagne „Einmal Miele, immer Miele“ mit den neuen Waschmaschinen und Wäschetrocknern W2 & T2 „Nova Edition“.

„Das ganzheitliche Erlebnis von herausragender Wertigkeit, Performance und zeitlos-elegantem Design begeistert und inspiriert Abermillionen Menschen auf der ganzen Welt“, sagt Thorsten Brandt, Senior Vice President Brand and Customer Experience der Miele Gruppe. Die Erfahrungen mit Miele würden die Erwartungen der Menschen an ihre Hausgeräte und ihre Einstellungen zu diesen prägen und ihr Leben zu Hause bereichern. „Die Kampagne ‚Einmal Miele, immer Miele‘ greift dieses Empfinden in einer klaren und zugleich emotionalen Weise auf“, so Brandt weiter.

Die unangefochtene Produktqualität und Langlebigkeit, für die Miele seit über 125 Jahren steht, wird auch weiterhin das Herzstück der Marke sein. „Einmal Miele, immer Miele“ trifft den Zeitgeist und feiert Qualität als den wahren Luxus, zumal als Gegenpol zur weit verbreiteten Wegwerfkultur. Mit diesen klaren Botschaften unterstreicht das Unternehmen die Werte der Marke und bietet gleichzeitig eine starke Unterstützung für seine Handelspartner.

Zusätzlich zum TV-Werbespot verfolgt Miele eine umfassende Kommunikationsstrategie, die über alle wichtigen Touchpoints in Print, Online und am POS im Handel hinweg umgesetzt wird.

Ein exklusives Komfortmerkmal des neuen Spitzenmodells bei den Trocknern T2 Nova Edition ist QuickPowerDry – für das Trocknen von bis zu 4 Kilogramm Wäsche in nur 49 Minuten

