Modern. Funktional – Elektrifizierung am Arbeitsplatz

Bei der Ausstattung von Arbeitsplätzen kommt es vor allem darauf an, Flexibilität, Ergonomie und Komfort zu verbinden. Ausreichende Steckdosen an jedem Arbeitsplatz tragen dazu ebenso bei wie höhenverstellbare Schreibtische. Dabei soll die Stromzufuhr so unsichtbar wie möglich sein. Gibt man den Suchbegriff „#elektrisch“ auf www.ostermann.eu ein, finden sich zahlreiche Lösungen für funktionale Trend-Arbeitsplätze.

Die neue Ergonomie: höhenverstellbare Schreibtische

Ostermann hat den Wandel zur voll-elektrischen Ausstattung von Arbeitsplätzen bereits früh erkannt und bietet inzwischen ein ganzes Sortiment verschiedener Produktvarianten für elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle an. Darunter finden sich auch drei Modelle der hauseigenen Marke REDOCOL: der e-Desk Eco, e-Desk Pro und e-Desk Pro 90°. Mit Letzterem lassen sich sogar elektronisch höhenverstellbare 90°-Ecklösungen oder auch größere höhenverstellbare Tischgruppen bauen – hochwertig und perfekt für die Zukunft.

Evoline Steckdosen: Stromversorgung mit Stil

Mit den designprämierten Möbelsteckdosen von Evoline führt Ostermann eine breite Palette an cleveren Produktlösungen für Büro- und Küchenmöbel. Von versenkbaren Steckdosen bis zu Einbausteckdosen oder Ecklösungen, mit variabler Anzahl an Steckdosen und USB-Ports. Neben Ausführungen in gebürstetem Edelstahl gibt es auch viele Varianten in der Trendfarbe Schwarz. Und die speziell für die Küche entwickelte drehautomatische Steckdose „Evoline Backflip“ gibt es sogar mit wahlweise schwarzer oder weißer Glasabdeckung.

So individuell wie die Menschen, die sie nutzen

In der Konfiguratorwelt lassen sich drehautomatische und versenkbare Steckdosen von Evoline individuell konfigurieren. So können die Art des Netzanschlusses sowie die Art und Anzahl der Multimedia- und Datenmodule bestimmt werden. Dieser Service bietet Handwerkern die Möglichkeit, Ihren Kunden jeden Sonderwunsch zu erfüllen.

Über Ostermann

Die Rudolf Ostermann GmbH ist ein kundenorientierter über lange Jahre erfahrener, expandierender Grosshandel für Schreinereibedarf. Mit über 450 Mitarbeitern und dem Versand von bis zu 6.000 Positionen täglich ist Ostermann europaweit führend im Versandhandel mit Kanten und Beschlägen.

Quelle: Ostermann