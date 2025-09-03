MÖFA-Vorstand stellt sich neu auf

Zum neuen Vorstandsvorsitzenden wurde Volker Irle, Geschäftsführer der AMK – Arbeitsgemeinschaft Die Moderne Küche e.V., gewählt. Mit seiner langjährigen Branchen- und Verbandserfahrung bringt er wertvolle Impulse in das Gremium ein.

Volker Irle bekommt den Staffelstab von Markus Meyer

Ebenfalls neu im Vorstand ist Dr. Olaf Hoppelshäuser, der ab 1. Januar 2026 als neuer Geschäftsführer des Alliance Verbandes starten wird. Damit ergänzt ein weiterer ausgewiesener Branchenkenner die Führungsriege des Vereins.

Dem Vorstand gehören zudem weiterhin an:

Jutta Strothoff (MHK Group)

Jan Kurth (VDM)

Kirk Mangels (LEMAGO Consulting)



Damit ist sichergestellt, dass im Vorstand Vertreter aus Handel und Industrie gemeinsam agieren und die Zukunft der MÖFA aktiv mitgestalten.

Dank an den scheidenden Vorstandsvorsitzenden Markus Meyer

Im Rahmen der Versammlung wurde Markus Meyer (City-Polster) verabschiedet, der sein Amt als Vorstandsvorsitzender planmäßig an Volker Irle übergeben hat.

„Markus Meyer ist und bleibt ein Freund und Förderer der MÖFA“, erklärte Kirk Mangels, dienstältestes Mitglied im Vorstand der MÖFA im Namen aller Vorstandsmitglieder, der Geschäftsführung und Schulleitung. „Er hat in den vergangenen Jahren eine einmalige Leistung vollbracht: Mit unermüdlichem Herzblut und enormem zeitlichem Einsatz hat er sich für die MÖFA eingesetzt. Es ist ihm in großem Maße gelungen, die Zukunft der Schule zu sichern und zu stabilisieren. Sowohl die Kollegen bei der MÖFA als auch wir im Vorstand werden ihn sehr vermissen.“

Ausblick

„Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinem Kollegen im Vorstand dem Schulleitungsteam rund um Sabine Gantzkow und Sarah Lehmler sowie mit unserem kaufmännischen Leiter Peter Faust die MÖFA für die Zukunft aufzustellen“, sagte der neue Vorstandsvorsitzende Volker Irle. „Wir fangen dabei nicht bei Null an, sondern können auf ein starkes Fundament und ein gutes Grundkonzept aufbauen. Es gibt klare Ideen und Konzepte, wie wir die Schule weiterentwickeln wollen. An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal herzlich bei Markus Meyer und seinem Team bedanken – auf dieser Leistung können und werden wir aufbauen.“

v. l. Jan Kurth (VDM), Kirk Mangels (LEMAGO Consulting), Jutta Strothoff (MHK Group), Volker Irle ( AMK), Markus Meyer (City-Polster)

Weitere Informationen finden Sie unter www.moefa.de

Quelle: MöFa