Premiere der idd cologne: Rund 100 Marken zeigen Interior-Design-Trends

Das vielseitige Programm aus Markenpräsentationen, Talks, geführten Urban Design Walks und Abendveranstaltungen richtet sich sowohl an Fachpublikum als auch an designaffine Privatbesuchende. Der Eintritt ist frei (Registrierung erforderlich).

„Wir freuen uns, mit der idd cologne eine neue Plattform zu schaffen, die für Premium-Interior-Design begeistert“ , so Maik Fischer, Director der idd cologne. „Unser Ziel ist, das Einrichten von Räumen als Ausdruck von Individualität und Wohlbefinden in den Fokus zu rücken. Köln bietet mit seiner hochwertigen Design- und Architekturtradition die Kulisse für dieses urbane Format, das Fachleute ebenso inspiriert wie designbegeisterte Besucherinnen und Besucher. Wer exklusives Interior Design in seiner ganzen Vielfalt erleben möchte, ist hier genau richtig.“

Interior Design erleben – mitten in Köln

Mit ihrem innovativen „urban-only“-Format bringen die interior design days cologne hochwertige Einrichtungslösungen genau dorthin, wo Menschen wohnen, arbeiten und gestalten. Zentrale Aussteller-Locations sind die Design Post Köln – offizieller Kooperationspartner der Koelnmesse –, der denkmalgeschützte Stoff-Pavillon Moeller sowie das machwerkhaus köln, Zentrum für Design und urbane Produktion.

Darüber hinaus spannt die idd cologne ein vielseitiges Netzwerk über die gesamte Stadt: Zahlreiche Showrooms, Kreativorte, Flagship-Stores und Pop-up-Formate der Kölner Designszene öffnen während der Messe ihre Türen und werden zu offenen Begegnungsorten für Interior Profis und Designinteressierte. Zu den Partnern zählen unter anderem benuta, Biomöbel Johannes Genske, Bretz Store, Bulthaup smow Köln, denisoberender, Gottfried Becker, Heerdt, Jan Kath Design, Markanto Depot, Roche Bobois und Stoll Wohnbedarf + Objekt.

Markenvielfalt trifft Designkultur

Mit diesem dezentralen Konzept entsteht ein einzigartiges Zusammenspiel aus führenden Ausstellern und charakteristischen Designorten, das Köln für vier Tage in ein lebendiges Zentrum des Interior Designs verwandelt. Präsentationen von und 100 Premium-Marken, darunter arco, Bielefelder Werkstätten + IP, Bretz, COR, Evavaara Design, Extremis, Gelderland, Kettnaker, KFF, Lammhults, mobitec, Möller Design, Sahco,Thonet sowie &tradition fügen sich zu einem inspirierenden Gesamterlebnis – eingebettet in die Architektur und Atmosphäre der Stadt.

Urban Design Walks

Ob fachlich, inspirierend oder gesellig: Das abwechslungsreiche Eventprogramm der idd cologne verbindet Designkompetenz mit Erlebnisqualität. Die Urban Design Walks, kuratiert und moderiert von Interior-Design-Expertin Petra Linn von PURE Linn, führen durch das breite Ausstellungsangebot und geben einen strukturierten Überblick über die Highlights der idd cologne. Die Touren ordnen aktuelle Designtrends ein und richten sich mit ihren wechselnden Schwerpunkten an unterschiedliche Zielgruppen:

Für Fachpublikum

„Shaping Spaces“: 26.10., 14:30–16:30 Uhr

„Design, kollaborative Räume & Materialien“: 27.10., 14:30–16:30 Uhr

„Urban Weave“: 28.10., 14:00–16:00 Uhr

Für designinteressierte Besuchende

„Wohn(t)räume entdecken“: 27.10., 16:30–18:30 Uhr

„Wohn(t)räume entdecken“: 28.10., 16:30–18:30 Uhr

Architonic Talks

International renommierte Expertinnen und Experten aus Design und Architektur teilen ihre Ideen, Erfahrungen und Visionen – direkt, inspirierend und nahbar. Moderiert von Simon Keane-Cowell, Chefredakteur von DAAily, entstehen lebendige Gespräche, die neue Denkweisen anstoßen und zum Austausch inspirieren. Die englischsprachigen Vorträge laden zum Dialog ein, eröffnen neue Perspektiven und bieten Raum für wertvolles Networking.

„Form Follows Material“, Jeroen Steenvoorden (studio PROTOTYPE): 26.10., 14:00 Uhr in der Desig Post Köln

„Tough Love: Durability and Passion“, This Weber (This Weber Design): 26.10., 16:30 Uhr in der Design Post Köln

„Well, well: The feeling of spaces“, Susanna Wåhlin (Note Design Studio): 27.10., 17:00 Uhr im Stoff-Pavillion Moeller

„The Silent Luxury“, Mia Kepenek (KEPENEK): 28.10., 16:00 Uhr im Stoff-Pavillon Moeller

Event-Highlights der Showrooms und Stores

Auch die Showrooms und Store-Partner der idd cologne bieten besondere Programmpunkte: Im Markanto Depot ist die Ausstellung „Aluminium“ täglich von 11:00 bis 18:00 Uhr zu sehen, während das Studio raumKoerper im machwerkhaus köln jeden Tag um 14:00 Uhr mit der Live-Performance eines Wanddruckers beeindruckt.

Am Montag, 27. Oktober, um 15 Uhr, feiern Bretz und SCHÖNER WOHNEN ihre Jubiläen – 130 Jahre Bretz und 65 Jahre SCHÖNER WOHNEN – mit einem Talk über Tradition, Passion und Innovation im modernen Wohnen. Ab 18:00 Uhr geht es bei denisoberender geselleg weiter bei einem Architektentalk mit Whisky- und Winetasting. Zeitgleich öffnet BECKER interior seine Türen zur Gin Tonic Night.

Das vollständige Eventprogramm der idd cologne 2025 steht unter www.idd-cologne.com/de/events/programm/ sowie in der idd cologne-App bereit. Für einige Formate ist die Teilnehmerzahl begrenzt, eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Öffnungszeiten und kostenfreie Tickets

Besuchende können vorab ihr kostenfreies Ticket online buchen oder es vor Ort bequem per QR-Code erwerben: www.idd-cologne.com/de/die-messe/tickets/

Quelle: Koelnmesse