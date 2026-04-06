Branchentreffen auf der SICAM 2026

Vier Tage um mit Optimismus in die Zukunft zu blicken

In einem zunehmend unsicheren und komplexen globalen Umfeld ist es unerlässlich, zusammenzukommen, Ideen auszutauschen und Perspektiven zu teilen. Die SICAM 2026 wird erneut der Ort sein, an dem sich die gesamte Wertschöpfungskette trifft, um Veränderungen zu interpretieren und in neue Chancen zu verwandeln. Denn die konkretsten Antworten auf zukünftige Herausforderungen entstehen aus Dialog und Beziehungen.

Junge Menschen und Design

Die Zusammenarbeit zwischen SICAM und ADI Friaul-Julisch Venetien wird 2026 fortgesetzt. Diese Partnerschaft hat eine Brücke zwischen jungen Menschen und Unternehmen geschlagen. Auf der nächsten SICAM werden erstmals Produkte von Schülerinnen und Schülern beruflicher Schulen ausgestellt – Ideen, die von einigen der wichtigsten Industrie- und Produktionsunternehmen der Region aufgegriffen wurden.

Die Veranstalter der SICAM: Michelle, Carolina und Carlo Giobbi

Weitere Informationene finden Sie unter www.exposicam.it

Quelle: SICAM