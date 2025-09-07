ADA Möbelwerke auf der M.O.W. 2025: Frische Impulse, White Label und ONE ADA auf 800 m²

In Halle 20, Stand 45 präsentiert der oststeirische Polstermöbelexperte auf rund 800 m² einen abwechslungsreichen Mix aus Neuheiten und erfolgreichen Bestsellern – insgesamt mehr als 30 Modelle aus den Bereichen Seating, Sleeping und Dining sowie ein eigenes Matratzen- und Lattenrost-Studio.

Produktvielfalt & Innovationen

Das Messeportfolio umfasst:

▪ 14 Seating-Modelle – darunter 7 neue Sofas

▪ 12 Sleeping-Modelle mit 5 neuentwickelten Bettenlösungen

▪ 2 etablierte Dining-Modelle – ergänzt durch 2 neue Essgruppen

▪ 4 neue Modelle im Matratzen-Studio

Mit Sofa ALEA präsentiert ADA die Kooperation mit dem belgischen Designer Frederic Boonen. Boonens Handschrift – klare Linien und markante Formen – trifft hier auf die Fertigungskompetenz und Markenstärke von ADA. Der Entwurf ist naturinspiriert – mit weichen Übergängen und organischen Konturen, wie sie bei durch Wasser geformten Steinen vorkommen. Eine eigene Präsentationskoje rückt ALEA dabei gezielt in den Mittelpunkt.

ADA ALEA

White Label im Zentrum – Partnerschaft mit Mehrwert

Ein klarer Schwerpunkt liegt erneut auf dem White Label Bereich. „Wir wollen genau verstehen, was unsere Handelspartner brauchen – und gemeinsam Modelle entwickeln, die im Markt funktionieren“, erklärt Christoph Grabner, Director Sales bei ADA. „Am Ende profitieren beide Seiten: Der Handel erhält passgenaue Produkte für seine Eigenmarke, und wir können unser Know-how gezielt einbringen.“

Unter dem Motto „ONE ADA – Starke Wurzeln. Stabiler Partner.“ unterstreicht ADA seine Position als verlässlicher, langjähriger Partner des Handels. Einheitliche Qualität aus fünf Werken, zentrale Entwicklungs- und Beschaffungsstrukturen, Digitalisierung und nachhaltiges Handeln stehen im Mittelpunkt.

Standdesign: Wohnlich & inspirierend

Kräftige Farben, Teppiche, Pflanzen, Lampen und Beistelltische schaffen eine Atmosphäre, die an echten Wohnraum erinnert. Die Inszenierung ist klar gegliedert: eigene Präsentationskojen für Highlights, Funktionsmodelle mit der patentierten ADAption-Funktion auf einem zentralen Sammelplatz und Kompetenzflächen, die zeigen, warum ADA seit Jahrzehnten als verlässlicher Partner gilt. Der neue Standbau präsentiert ADA dabei im frischen Look – einladend, modern und nah am Lebensalltag.

____________________________________

Erleben Sie ADA live auf M.O.W. 2025

Wann: 21. bis 25. Sept. 2025

Wo: Halle 20 | Stand 45

____________________________________

Mehr Infos finden Sie unter www.ada.at

Quelle: © ADA