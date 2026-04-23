Design mit Emotion – next125 macht in Mailand Licht zum Erlebnis

Tropfenförmiger Ansatztisch, Mandelbeige Fronten, Echtholzfronten in Eiche elegant Cognac: harmonische next125 Neuheiten, die zu gefallen wissen

Seit einem Vierteljahrhundert steht next125 für ein einzigartiges Werteversprechen, inspiriert vom Bauhaus. Mit individuellen Einrichtungslösungen von herausragender Qualität setzt die Premiummarke Impulse – im revolutionären 125 mm Rastermaß. Zum 25-jährigen Markenjubiläum präsentiert next125 Neuheiten, die dem Anlass gerecht werden. Die Kollektion greift aktuelle Designtrends auf und bleibt doch zeitlos-elegant, getreu seinen eigenen Designprinzipien: Präzision, Eleganz, Reduktion, Funktion, Emotion, Kreativität, Technologie.

Das Ergebnis ist eine Fülle einnehmender Oberflächen, praktischer Ausstattungselemente und innovativ designten Möbeln. Die next125 Kollektion 2026 ist ein Startschuss für die nächsten 25 Jahre und ein Signal, dass die internationale Premiummarke auch in Zukunft die Küche als zentralen Lebensraum weiterdenken und mit mutigen Ideen prägen wird.

LumiQ glänzt in Mailand – Lichtsystem setzt neue Maßstäbe

Möchte man die Küche ganzheitlich denken, muss man über Möbel und Materialien hinaus gehen und die Küche genauso als Funktionsraum wie auch als Raum der Geselligkeit verstehen. Wirklich komplett macht eine Küche dabei erst die richtige Beleuchtung. Als Stilmittel vermag Licht einen Raum zu verändern, ebenso Wärme und Design vermitteln, wie Funktionalität und Präzision. Mit LumiQ hat next125 ein Lichtsystem entwickelt, das wie kein zweites den besonderen Anforderungen an Küchenlicht gerecht wird. Es kombiniert Arbeits- und Ambientelicht mit Leichtigkeit und macht die Küche zu einem Raum des Erlebens.

Das optimal aufeinander abgestimmte Lichtsystem umfasst eine Vielzahl innovativer Lichtkomponenten und überzeugt darüber hinaus mit einfacher Montage, intuitiver Steuerung und leichter Integration in ein Smart Home. Der neue Licht-Planer revolutioniert zudem den Planungsprozess und sorgt für emotionale Visualisierungen. Im Einklang mit der EU-Ökodesign-Richtlinien ist eine einfache Austauschbarkeit einzelner Elemente gewährleistet. Das System ist ebenso auf internationale Märkte abgestimmt.

Stauraum und Arbeitsfläche sind in jeder Küche elementar: Die neue Korpustiefe von 61 cm erweitert beide Bereiche spürbar. Dank der zusätzlichen Tiefe kann der deutlich größere Arbeitsbereich beim Zubereiten, Backen und Kochen genutzt werden. Neben dem erweiterten Nutzfeld lassen sich auf der Fläche auch oft verwendete Küchenutensilien oder Küchenmaschinen positionieren – für maximalen Komfort immer griffbereit. Gleichzeitig wächst der Stauraum im Inneren der Schübe und Auszüge, wodurch Geschirr und Vorräte übersichtlicher und ergonomischer verstaut werden können. Für maximale Durchgängigkeit stehen dem Planer für die neue Korpustiefe das gesamte Sortiment und alle Schranktypen zur Verfügung.

Die kubische, reduzierte Optik des next125 Rastermaßes sorgt für ein puristisches Erscheinungsbild der Küche. Mit „Integration Optimized“ verbessert next125 diese Charakteristik speziell für sichtbare Einbaugeräte noch einmal. Die Neuheit sorgt für mehr Flexibilität beim Spaltmaß zwischen Front und Gerät, wodurch die unterschiedlichen Maße der Geräte ausgeglichen werden können. So wird das Fugenbild zwischen Möbelfront und Einbaugeräten auf ein Minimum reduziert – für klare Linien, ganz im Geiste von next125.

Licht in der Küche neu definiert: Das neue Lichtsystem LumiQ von next125

Premium im Detail – Edle Innenausstattung

Premiumqualität auch innen: Mit den furnierten Holzzargen der neuen Woodbox überzeugt next125 auch bei der Gestaltung von Schubkästen. Ihr angenehmes Handgefühl und hochwertige Verarbeitung machen die Woodbox zu einem echten Hingucker. Das elegante Eichenholz der Zarge gefällt mit präziser Verarbeitung und fügt sich dabei harmonisch in das Gesamtkonzept der Küche ein. Moderne Küchengestaltung auf höchstem Niveau.

Die neuen Holzeinsätze für Vorratsauszug- und Apothekerschränke werten ebenso das Schrankinnere spürbar auf. In Eiche ausgeführt, vereinen sie passgenaue Funktionalität mit Ästhetik und setzen dabei einen natürlichen Akzent, der bei jeder Nutzung aufs Neue überzeugt. Für Komfort, der über den ersten Blick hinausgeht.

Echter Glanz: Mit dem glänzenden LavaTech in Asparago glasiert begeistert der tropfenförmige Ansatztisch umso mehr

Design und Eleganz: Möbel, die Premium verkörpern Schlankes und formschönes Design, graziles Fußgestell, integrierte Beleuchtung: das edle next125 Highboard ist eines der Highlights der Kollektion 2026. Auch dank seiner bronzefarbenen Spiegelnische entsteht ein stilvoller Solitär, der die Verbindung von Küche und Wohnen raffiniert verkörpert. Eine Systemo Arbeitsplatte in Ceramic oder Naturstein verleiht Authentizität und ist stilsicher mit Fronten nach Wahl kombinierbar. Das next125 Highboard: ein Möbel, das für sich selbst spricht.

Funktional und formschön – Als neues Designelement gefällt der Ansatztisch in Tropfenform und verbindet tägliche Rituale mit Design in einer einzigartigen, organischen Form. Unterschiedliche Platzierungsmöglichkeiten machen den tropfenförmigen Ansatztisch zu einem Gestaltungselement, das in jedem Küchenkonzept den idealen Platz findet. So ist er mittig oder am Rand der Kücheninsel planbar und kann außerdem in verschiedenen Winkeln perfekt im Raum platziert werden. Teil der Kollektion 2026 ist das neue Material LavaTech. Das extravagante Material wird aus Feinsteinzeug und recyceltem Glas hergestellt und steht bei next125 exklusiv für runde und tropfenförmige Ansatztische zur Auswahl. Die emaillierte Oberfläche ist haptisch besonders geschmeidig, eine glänzende Alternative zu matten Materialien. Im rötlichen Corallo glasiert und dem grünlichen Asparago glasiert stehen zwei Farbstellungen zur Verfügung, die für ruhige Klasse und einzigartige Eleganz stehen.

Als bewährtes next125 Icon steht das Pocketsystem für präzise Verarbeitung und funktionales Design. Neu ist es nun auch als Aufsatzschrank-Variante verfügbar, das ebenso mit reduzierter Ästhetik zu gefallen weiß. Dank der hinter der Front liegenden Arbeitsplatte schließen die Türen gewohnt flüssig und fügen sich optimal in das Fugenbild der Zeile ein. Dahinter versteckt sich wahlweise der Arbeitsbereich, Küchengeräte und vieles mehr – im Handumdrehen vor Blicken verborgen.

Die neue einschlägige Durchgangstür ermöglicht einen komfortablen Zugang zu angrenzenden Funktionsräumen, ohne zusätzlichen Platz vor der Küchenzeile zu beanspruchen. Als ein- oder zweitürige Variante wird so der Alltag spürbar erleichtert, da sich die Tür beispielsweise beim Hineintragen von Vorräten praktisch nach innen öffnen lässt. Zusätzlich offenbart sich beim Öffnen ein 15 cm breites Regal, das wertvollen Stauraum bietet.

Auch als Aufsatzschrank sorgt das Pocketsystem für Ordnung

Solitär mit Klasse: das next125 Highboard, lenkt die Blicke auf sich

Farben und Oberflächen – Gestaltungsfreiheit, die begeistert Die neuen Lacke der Kollektion erlauben souveräne Akzente, die in durchdachten Kombinationen im Mittelpunkt oder subtil im Hintergrund stehen. Im Spektrum der essenziellen Farben wird Mandelbeige samtmatt AFP neu aufgenommen. Ein zurückhaltender und leichter Farbton, der seine erdende Wirkung in einer Vielzahl stilvoller Kombinationen entfaltet. Mit dem souveränen Petrolblau samtmatt AFP werden die eleganten Farben ergänzt. Dieser ruhige Farbton verleiht modernen Küchenwelten Klasse und setzt ein sanftes Highlight, das sich sanft in das Gesamtbild einfügt.

Für eine noch individuellere Gestaltung präsentiert next125 eine Neuheit, die keine Wünsche offenlässt. Für Samtmattlacke stehen nun auch Sonderfarbtöne aus dem RAL-Design Farbfächer und dem NCS-System zur Auswahl. Die mehr als 1000 möglichen Farbtöne ermöglichen eine besonders präzise Farbwahl und geben maximale Freiheit bei der Abstimmung auf Raum- und Farbkonzepte. Da RAL- und NCS-Farben neben Fronten auch für Sichtseiten, Wangenmaterial, Sockel und sogar Griffleistenprofile in das next125 Portfolio aufgenommen werden, steht einer ganzheitlichen farblichen Abstimmung nichts im Wege.

Auch das Portfolio an Frontprogrammen wird im Rahmen der Kollektion 2026 maßgeblich ausgebaut. Die neue UV-Lackfront nx115 überzeugt mit dem angenehmen Handgefühl der matten Oberfläche und praktischen Anti-Fingerprint-Eigenschaften. Die funktionale neue Front ist in den zwölf essentiellen Farben des Colour Concepts verfügbar und eröffnet so vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Erweitert wird außerdem die Farbauswahl des spannenden Frontmaterials Linoleum. Die Oberfläche wird um die neue Farbe Cappuccino erweitert – ein Farbton, der für zeitgemäße Harmonie steht. Der Werkstoff Linoleum besticht mit seiner einzigartigen Haptik und natürlichen Bestandteilen wie Leinöl, Holzmehl oder verschiedenen Harzen. So bietet sich noch mehr Spielraum für kreative Küchenkonzepte.

Im Bereich Ceramic verleihen die neuen Ausführungen Ceramic Marmor umbra Nachbildung und Ceramic Limestone grau eine größere Bandbreite und zusätzliche, elegante Farbstellungen. Beide Dekore sind auch als Arbeitsplatte der Systemo Kollektion verfügbar, was eine ganzheitliche Planung mit harmonischem Erscheinungsbild ermöglicht.

Ceramic Marmor Umbra – in der Installation „UN:FOLD“ sorgt die neue Frontausführung für subtile Klasse

Für echte Begeisterung sorgte die bronzierte Spiegelglasfront im vergangenen Kollektionszyklus. Nun wird die Bandbreite dieses eleganten Frontmaterials noch einmal erhöht. Oberschränke mit Schwenktüren und Hochschränke mit durchgehender Front erweitern das Portfolio, wodurch die markante Oberfläche noch wirkungsvoller eingesetzt werden kann.

Holz setzt dank seiner ruhigen Ausstrahlung und Natürlichkeit besondere Akzente in der Küche. Mit vier neuen Eiche-Beiztönen erweitert next125 sein Angebot in den Programmen nx640 und nx660 umfangreich. Die Echtholzfronten in den Tönen Eiche elegant Weiß, Caramel, Cognac und Kastanienbraun bieten eine breite Auswahl von hell bis dunkel und zurückhaltend bis ausdrucksstark. Für zeitlose Küchenräume mit Charakter.

Mit den Neuheiten der Kollektion 2026 setzt next125 seine Designphilosophie konsequent fort: individuelle Farb- und Materialwelten, elegante Solitäre und von der Innenausstattung bis zur emotionalen Lichtplanung. next125 zeigt, was Premium bedeutet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.next125.com

Quelle: next125