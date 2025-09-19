Garantiert viel Freude in der Küche – ORANIER auf der area30

Backöfen im Preiseinstieg mit XXL-Volumen, Geschirrspüler für jede Einbausituation und leistungsstarke Centerline-Kochfeldabzüge mit Plasma-Filter – ergänzt um eine Premium-5-Jahres-Garantie als klares Signal für Qualität und Verlässlichkeit. Für den Fachhandel entstehen daraus starke Verkaufsargumente, die Technik, Service und Planungssicherheit gleichermaßen abdecken.

Premium-5-Jahres-Garantie

Die Premium-5-Jahres-Garantie gilt für alle neuen Geräte aus dem Katalogjahr 2025. Sie startet automatisch, sobald das Gerät vom Kunden in Empfang genommen wird. Statt der marktüblichen 24 Monate gewährt ORANIER 60 Monate Garantie auf alle Funktionsschäden. Für den Kunden entfällt jeder Zusatzaufwand: Keine Registrierung, keine separate Versicherung und kein Risiko, Fristen oder Abmeldungen zu versäumen. Dieses Plus an Komfort sorgt vom ersten Tag an für ein gutes Gefühl und für die Gewissheit, im Garantiefall bestens abgesichert zu sein.

Premium-5-Jahres-Garantie: Premium-5-Jahres-Garantie – ohne Registrierung, ohne Aufwand, automatisch ab Werk

Backöfen im Preiseinstieg

Mit zwei neuen Einstiegsmodellen liefert ORANIER richtig viel Backofen fürs Geld. Mit dem XXL-Backraum in der 80-Liter-Klasse verfügen beide Modelle über sechs Einschubebenen, in denen gleichzeitig bis zu drei Vollauszüge – etwa Backblech, Grillrost und Fettpfanne – Platz finden und den Garraum optimal nutzen. Das großzügige Platzangebot ist ideal für den Familienalltag und macht die Geräte zu echten Alltagshelfern. Während beide Modelle beim Volumen gleichauf liegen, unterscheiden sie sich im Funktionsumfang. Der EBS900 ist mit sechs Funktionen ausgestattet, die alle wichtigen Anwendungen im Küchenalltag abdecken. Der EBS920 bietet zusätzlich einen digitalen Timer und erweitert das Spektrum um weitere Heizfunktionen, unter anderem 3D-Heißluft.

Richtig viel Backofen im Preiseinstieg

Centerline-Kochfeldabzüge und Plasmafilter

Mit den Centerline-Kochfeldabzügen KFA setzt ORANIER auf maximale Flexibilität und leise, effiziente Luftreinigung direkt am Herd. Vier Modelle decken das Spektrum vom Preiseinstieg bis zum Premiumsegment ab. Angefangen beim kompakten Einstiegsmodell KFA390 bis hin zum Spitzenprodukt KFA690, das mit beidseitiger FlexX-Induktion und Multi-Slider-Bedienung maximale Freiheit bei der direkten Steuerung jeder Kochzone ermöglicht. Als ideale Ergänzung bietet ORANIER den Profi-Plasmafilter an, der speziell für Kochfeldabzüge entwickelt wurde: Dieser kann direkt unter dem Kochfeldabzug im Sockelbereich eingebaut oder an die Wand angebracht werden. Er entfernt nicht nur Kochgerüche, sondern auch Bakterien, Viren und Schimmelsporen – ganz ohne Wartung oder Folgekosten. Für den Fachhandel ergibt sich damit ein doppeltes Verkaufsargument, das Technik und Wirtschaftlichkeit gleichermaßen verbindet.

Centerline-Kochfeldabzüge: Sogwirkung direkt in der Mitte

Geschirrspüler für jede Einbausituation

Grifflose Oberflächen, Küchentechnik auf ergonomischer Höhe und offene Wohnräume – die Vielfalt moderner Küchen verlangt nach Geräten, die sich jeder Situation anpassen. Genau hier setzt ORANIER mit dem neuen vollintegrierten Geschirrspüler GSL580 an. Dank moderner Gleittür-Technik fügt er sich in jede Einbausituation nahtlos ein und eröffnet Planern viel Freiraum bei der Gestaltung. Dieser Geschirrspüler überzeugt mit durchdachten Details: Höhenverstellbare Körbe mit LiftmatikPLUS sorgen für flexible Beladung. Für Übersicht im Innenraum sorgt die LED-Beleuchtung und das floorLIGHT projiziert den Betriebsstatus dezent auf den Boden. Acht Spülprogramme bieten passgenaue Lösungen für jede Alltagssituation – vom sparsamen ECO-Modus über das Intensivprogramm für stark Verschmutztes bis hin zum sensorgesteuerten Automatikprogramm. Besonders ressourcenschonend und effizient ist das ECO-Programm, wobei der GSL580 mit 42 dB angenehm leise ist – ein entscheidender Vorteil für moderne Wohnkonzepte, in denen Küche und Wohnraum ineinander übergehen.

Vollintegrierter Geschirrspüler bietet Planungsfreiheit für jede Einbausituation

