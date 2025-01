„Neuheiten Event von VOGLAUER“

Da die „imm cologne“ in diesem Jahr ausgefallen ist, hat sich Voglauer entschieden, eine besondere Neuheiten-Präsentation zu realisieren.Vom 28. März bis zum 6. April geht die Marke im „Naked Studio“ an den Start. Diese coole Location befindet sich mitten im Herzen von München, in unmittelbarer Nähe zur Landsberger Straße. Im Mittelpunkt des 380 qm großen Auftritts steht die Innovation „V/lacera“. Dabei handelt es sich um eine Neuheit, die alle fünf Voglauer-Segmente umfasst: Wohnen, Speisen, Diele, Bad und Schlafen.

VOGLAUER geht mit seiner neuen Collection neue Wege, das Design des Neumodells wird in einer spannenden Kombination aus Lack & Naturholz gezeigt. Das Angebot umfasst zeitgemäße Wohn-und Dielenkombinationen mit viel Charme und in modernem Design sowie extravagante Tischgruppen nebst spannenden und attraktiven Bad- und Schlaflösungen runden das VOGLAUER-Innovationsmodell ab.

Um die Wohlfühl-Atmosphäre für die Gäste perfekt zu machen, gibt es attraktive Überraschungspakete wie Give-Aways und Gewinnspiele sowie lukullische Genüsse, kreiert von Sternekoch Alex.

Also, nicht verpassen: Vom 28. März bis 6. April stellt Voglauer auf 380 qm im „Naked Studio“ (Fäustlestr. 7, 80339 München) sein innovatives Programm „V/lacera“ vor.

Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voglauer.com

Quelle: VOGLAUER