SWISS KRONO – überzeugt auf der interzum 2025 mit ausgezeichneten Innovationen

Besonders erfreulich: Die innovative sensesation-Oberfläche wurde mit dem begehrten interzum Award 2025 in der Kategorie „Hohe Produktqualität“ gewürdigt. Diese Auszeichnung folgt auf den bereits erlangten German Design Award 2025 und bestätigt die herausragende Qualität der Synchro-Wood-Technologie, die einzigartige Optik mit 100% Holzgefühl vereint – für ein höchst-harmonisches Zusammenspiel von Design und Erlebnis.

„Die Resonanz auf sensesation war überwältigend“ , kommentiert Fabian Kölliker, Head of Sales Strategy and Group Marketing bei SWISS KRONO. „Die Auszeichnung mit dem interzum Award bestätigt nicht nur die Qualität unserer Arbeit, sondern unterstreicht auch den internationalen Stellenwert unseres Produkts in der Branche.“

Die Messebesucher zeigten sich auch angetan von der ONE WORLD Collection, die mit ihrer Vielfalt an Dekoren flexible Gestaltungsmöglichkeiten für unterschiedliche Märkte bietet und sich wunderbar mit den neun sensesation-Dekoren kombinieren lässt. Grosses Interesse weckte zudem BE.YOND – die nachhaltige Spanplatte, die zu 98% aus natürlichen Ressourcen besteht, mit biobasierten Klebstoffen der nächsten Generation hergestellt wird und für ein gesundes Raumklima sorgt.

Die interzum 2025 in Köln erwies sich als wertvolle Plattform für den fachlichen Austausch und die Vertiefung von Geschäftsbeziehungen. SWISS KRONO blickt mit Zuversicht auf die kommenden Monate und die Umsetzung neuer Projekte, die während der Messe initiiert wurden.

Der gut besuchte Messestand von SWISS KRONO auf der interzum in Köln

Weitere Informationen finden Sie unter www.swisskrono.com

Quelle: SWISS KRONO