Material mit Tiefenwirkung: Opake Oberflächen für eine neue Gestaltungsdimension

Mit den Programmen METURO und IDEA erweitert LEICHT die Möglichkeiten der Küchenplanung um seidenmatte Oberflächen mit homogener, opaker Anmutung. Die ruhige Ausstrahlung dieser Materialien unterstützt minimalistische Raumkonzepte, in denen Farbe und Form in einer klaren gestalterischen Einheit stehen.

Das Zuhause wird zunehmend als Rückzugsort verstanden. Damit verändern sich auch die Anforderungen an das Design. Gefragt sind Materialien, die Beständigkeit vermitteln und visuelle Ruhe fördern. Weniger Inszenierung, mehr Klarheit. METURO und IDEA greifen diesen Wandel auf und übersetzen ihn in eine reduzierte, architekturorientierte Formensprache. Die beiden Programme ergänzen das LEICHT Sortiment um Oberflächen, die gestalterische Zurückhaltung mit technischer Präzision verbinden.

Opak als Prinzip: Ein Material mit eleganter Wirkung

Das besondere Merkmal beider Oberflächen ist ihre opake, seidenmatte Qualität. Sie nehmen Licht diffus auf, ohne es zu spiegeln. Dadurch entsteht ein Eindruck von Tiefe, fast wie eine zweite Ebene hinter der sichtbaren Fläche. Diese feine, nicht greifbare Schichtung verleiht den Fronten eine besondere atmosphärische Wirkung. Diese ist bewusst zurückhaltend, aber nicht neutral. Gerade durch ihre visuelle Geschlossenheit und samtige Haptik sprechen die Oberflächen eine emotionale Sprache. Sie stehen für ein neues Bedürfnis nach Beständigkeit und Klarheit im Raum.

LEICHT METURO

Zwei Linien, zwei Konzepte – eine Sprache

METURO ist eine supermatte Acryloberfläche, veredelt durch moderne Nanotechnologie. Funktional überzeugt METURO durch seine Pflegeleichtigkeit und die Unempfindlichkeit gegenüber Fingerabdrücken. Ergänzt wird dies durch die innovative, ionenbasierte Oberflächentechnologie, die antibakterielle Eigenschaften verleiht – ein wesentlicher Vorteil für den Einsatz im Küchenbereich. In den Farbstellungen satin platin, satin graphit und satin kupfer entfaltet sich ein fein abgestimmtes Spektrum, das auf urbane, reduzierte Planungen mit architektonischem Anspruch abgestimmt ist.

LEICHT BOSSA METURO ©Constantin Meyer

IDEA basiert auf einer Acrylglasoberfläche, die in vier sorgfältig ausgewählten Unifarben erhältlich ist. Die matte Oberfläche zeigt eine besondere Tiefenwirkung, die durch das Zusammenspiel von Transparenz, Glanz und Opazität an die Ästhetik von Glas erinnert – kombiniert mit den funktionalen Eigenschaften eines hochwertigen Glasacryls. Das Material ist unzerbrechlich, kratz- und stoßfest sowie UV-beständig. Die Farbtiefe entsteht durch eine farbgebende Lackschicht unterhalb der klaren Acrylglasoberfläche. Ein präzise gearbeitetes Detail ist die umlaufende Facettenkante mit feiner Fase, die optisch in das Material eintaucht und durch Lichtbrechung die Tiefenwirkung der Fläche verstärkt. Die besondere Kantenbearbeitung erzeugt entlang jeder Front eine klare Linie und verleiht der Fläche eine optische Ruhe. Mit den Farbtönen karminrot und salbeigrün setzt IDEA gezielte Akzente in der Gestaltung – farbig, aber zurückhaltend. Ergänzt wird die Farbpalette durch sandweiß und mandelgrau – zwei ausgewogene Mitteltöne, die eine zurückhaltende, zeitlose Raumwirkung unterstützen.

LEICHT IDEA

Gestaltungsspielraum auf höchstem Niveau

Mit METURO und IDEA erweitert LEICHT das Programm seidenmatter Acryloberflächen um zwei weitere Varianten. Gemeinsam mit dem bereits 2022 eingeführten Programm PEARL stehen mit der Kollektion 2026 drei unterschiedliche Qualitäten zur Verfügung, die gestalterisch wie funktional differenziert planbar sind.

LEICHT IDEA

Insgesamt umfasst das Portfolio elf Farbvarianten, die ein breites Spektrum abdecken – von nuancierten Unifarben mit zurückhaltender Eleganz bis hin zu Oberflächen mit metallischer Wirkung. Die drei Programme METURO, IDEA und PEARL eröffnen neue Spielräume für Planungen in verschiedenen Preissegmenten – hochwertig in der Ausführung, vielseitig in der Anwendung.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: LEICHT