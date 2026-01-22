Rouven Göhner verstärkt als CSO ab 1. April 2026 Vertrieb bei LEICHT

In seiner neuen Funktion verantwortet Rouven Göhner den nationalen und internationalen Vertrieb. Er verfügt über langjährige Erfahrung im Aufbau und in der Führung leistungsstarker Vertriebsorganisationen im Premiumsegment sowie über ein tiefes Verständnis für die Anforderungen von Handelspartnern und Märkten. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit wird die Weiterentwicklung des internationalen Vertriebsnetzes sein.

„LEICHT verfolgt eine klare, langfristige Wachstumsstrategie. Mit der Berufung von Rouven Göhner stärken wir unsere Vertriebsführung gezielt, um unsere Position im Markt weiter auszubauen. Mir ist dabei besonders wichtig, dass wir auf Kontinuität im Vertrieb, klare Verantwortung und ein starkes Team setzen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt Stefan Waldenmaier, Vorstandsvorsitzender von LEICHT.

Rouven Göhner wird eng mit dem Vorstand sowie dem bestehenden Management-Team zusammenarbeiten. Ziel ist es, die erfolgreiche strategische Ausrichtung von LEICHT konsequent fortzuführen, bestehende Kundenbeziehungen weiter zu vertiefen und die internationale Marktbearbeitung nachhaltig zu stärken. Die personelle Verstärkung im Vertrieb ist Teil einer langfristig angelegten Weiterentwicklung der Organisation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.leicht.com

Quelle: LEICHT